Хоккейный клуб «Металлург» потерпел третье поражение подряд в чемпионате КХЛ

Магнитогорцы уступили московскому ЦСКА со счетом 0:3

Сегодня, 5 декабря, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» потерпели третье поражение подряд в чемпионате КХЛ. На домашней арене южноуральцы уступили московскому ЦСКА со счетом 0:3. Эта игра стала первой в сезоне, в которой «сталевары» ни разу не отличились, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



На старте матча обе команды создавали много опасных моментов. Игра проходила на встречных курсах, соперники практически не задерживались в нейтральной зоне. Входе одной из контратак гости смогли открыть счет в матче, Егор Соловьев замкнул передачу от партнера — 0:1.



«Магнитка» имела кучу моментов чтобы сравнять счет, но шайба не хотела залетать в ворота ЦСКА. Во втором периоде инициатива также оставалась за хозяевами льда. Однако, как все знают, не забиваешь ты — забивают тебе.



В середине третьего периода «сталевары» пропустила во второй раз. Фредрик Классон точно бросил со среднего пятака — 0:2. Хоккеисты ЦСКА часто блокировали броски южноуральских игроков. В концовке матча гости вновь поразили ворота «Металлурга». Армейцы Москвы взяли реванш за домашнее поражение от «Металлурга» в начале сентября.



Подопечные Андрея Разина сохранили за собой лидерство в Восточной конференции. Послезавтра, 7 декабря, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» сыграют на своем льду с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

