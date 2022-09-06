Хоккейный клуб «Металлург» потерпел поражение в первом домашнем поединке в чемпионате КХЛ

Магнитогорцы уступили «Северстали» в овертайме со счетом 3:4

Сегодня, 6 сентября, магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» потерпел поражение в первом домашнем поединке в чемпионате КХЛ. Магнитогорцы уступили череповецкой «Северстали» на своей площадке в овертайме со счетом 3:4. Гости смогли отыграться с 3:0 и вырвать победу, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



На первых минутах команды провели по одной опасной атаке. По началу соперник чаще владел шайбой. И только на 11-й минуте пятерке Зернова удалась содержательная позиционная атака в зоне соперника, но южноуральцы не смогли открыть счет. Магнитка наращивала темп атак в обороне гостей. До опасных моментов довести не удалось.



Во втором периоде «сталевары» забросили три безответные шайбы. Авторами заброшенных шайб стали Максим Карпов, Филипп Майе и Семен Кошелев. Но гости не сдались и сумели в заключительном отрезке матча спастись от поражения. На 42-й минуте магнитогорцы остались в меньшинстве. На розыгрыш большинства у гостей ушло 47 секунд. На 45-й минуте южноуральцы вновь остались в меньшинстве. На этот раз выстоять получилось. Третье удаление подряд гости смогли реализовать. Они взяли тайм-аут, поменяли вратаря на шестого полевого игрока и гости вшестером пошли на штурм ворот Паскуале, добившись своего.



За минуту до конца «Северсталь» вновь заменила вратаря на шестого полевого игрока, и третья шайба влетела в ворота Паскуале за 56 секунд до конца основного времени — 3:3. В овертайме гости снова поменяли вратаря на шестого полевого и забили четвертую — 3:4. Следующий поединок «Металлург» сыграет 8 сентября дома против хабаровского «Амура».

