Хоккейный клуб «Металлург» потерпел поражение в матче за Кубок Открытия

Магнитогорские хоккеисты в гостевом поединке уступили московскому ЦСКА — 2:6

Сегодня, 1 сентября, магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» потерпел поражение в первом матче нового сезона КХЛ. Южноуральские хоккеисты в гостевом матче уступили московскому ЦСКА со счетом 2:6 и впервые в своей истории проиграли матч за Кубок Открытия, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



Уже в начале игры «Магнитка» начала создавать опасные моменты. Армейцы были заточены на позиционное нападение в зоне «Металлурга». Однако Магнитка первой получила большинство, но реализовать его не удалось. Спустя несколько минут южноуральцы все же организовали первый гол в сезоне. Ярослав Хабаров удачно набросил на пятак от синей линии, Павел Акользин оказался на линии броска и подправил шайбу — 1:0. Вскоре ЦСКА ответил попаданием в перекладину.



На 12-й минуте жёсткая игра Полтапова против Артема Земченка привела к его удалению до конца игры. Пять минут несгораемого большинства во второй половине первого периода стали хорошим подарком для команды Ильи Воробьева. Семен Кошелев забил в большинстве, сделав счёт 2:0 в пользу магнитогорцев. Едва стартовал второй отрезок, как армейцы отыграли одну шайбу. Позже ЦСКА полностью перевернул игру и забросил еще четыре безответные шайбы в ворота «Металлурга» за один период.



Попытки вернуться в игру для «Магнитки» не увенчались успехом. На 54-й минуте Егор Яковлев создал хороший момент для Юрова, которому не хватило пространства для маневра. Просто так сдаваться магнитогорцы не собирались. Кулачный бой Артёма Минулина против Соркина стал тому подтверждением. Однако после него ЦСКА сразу забил шестую шайбу и поставил точку в этом матче.



Следующий матч магнитогорцы также проведут на выезде. 3 сентября «Металлург» встретится с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Начало встречи в 20:00 по челябинскому времени.

