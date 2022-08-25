Хоккейный клуб «Металлург» потерпел поражение на Кубке Губернатора Челябинской области

Магнитогорцы уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счетом 1:3

Сегодня, 25 августа, в первом матче дня на Кубке губернатора Челябинской области по хоккею встречались магнитогорский «Металлург» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Магнитогорцы уступили географическим соседям со счетом 1:3, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



На вторую игру на турнире Магнитка выставила совершенно другой состав. Ворота защищал Эдвард Паскуале. В обороне появились Илья Николаев, Владислав Ерёменко. В нападении — Никита Рожков и Никита Зимин. Встречу по разным причинам пропускали Кошечкин, Неколенко, Майе, Хабаров и Карпов.



Уже на 5 минуте Юрий Платонов выиграл вбрасывание в чужой зоне, сам же завладел шайбой и забил в дальний угол — 1:0. Далее магнитогорцы дважды подряд получали большинство, закреплялись в зоне Галкина, но особо не угрожали. В равных составах Магнитка тоже владела преимуществом и шайбой.



На старте второго периода «Металлургу» пришлось сыграть в меньшинстве. Был удален Зернов. Именно при игре «четыре на пять» Никонцев с Акользиным свершили выпад в оборону соперника, и Анатолий был близок к тому, чтобы забить в ворота родной команды. За шесть секунд до конца второго периода Брукс Мэйсек сравнял счет в матче. Карри проиграл вбрасывание в своей зоне, после чего последовал бросок от синей линии и добивание с пятака — 1:1.



И в самом начале третьего периода, Данил Романцев вывел «Автомобилист» вперед. Защитники «Металлурга» потеряли его на пятаке. Задача на заключительную треть матча была для магнитогорцев предельно ясна. Однако обострять возле ворот «Автомобилиста» не получалось. Моментов было крайне мало. За две минуты до сирены произошла замена Паскуале на шестого полевого игрока. В зону «Автомобилиста» удавалось входить трижды, но закрепиться в ней не вышло. А Брукс Мэйсек сделал дубль, успев забить в пустые — 3:1.



Завтра в 13:00 магнитогорцы сыграют с «Барысом» из Нур-Султана, с которым сегодня вечером встретится челябинский «Трактор».

