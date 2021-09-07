Хоккейный клуб «Металлург» потерпел крупное поражение в первом домашнем матче сезона КХЛ

Магнитогорская команда на своей площадке уступила уфимскому «Салават Юлаеву» — 2:7

Первый домашний матч сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги завершился поражением для магнитогорского «Металлурга». Сегодня, 7 сентября, подопечные Ильи Воробьева уступили на своем льду «Салавату Юлаеву» из Уфы — 2:7.

Уже на 7-й минуте уфимцам удалось «распечатать» ворота Василия Кошечкина. Причем, сделал это воспитанник магнитогорской школы хоккея Николай Кулемин. Во втором периоде гостям удалось забросить еще две шайбы — с передач Данила Башкирова сначала отличился Алексей Пустозеров, а затем Артем Пименов.

В дебюте третьего периода «Салавату Юлаеву» удалось забросить четвертую безответную шайбу. И лишь после этого магнитогорцы встрепенулись — в течение двух с половиной минуты «Металлург» забил два гола, и оба раза хозяева реализовали численное большинство. Отличились Никита Коростелев и Брендан Лайпсик.

Увы, поймать кураж «металлургам» не удалось — на 52-й минуте финский форвард «СЮ» Теему Хартикайнен остудил пыл магнитогорцев, по сути, сняв все вопросы о победителе. Впрочем, на этом гости не остановились — красный счет за воротами Кошечкина «зажги» Маркус Гранлунд и Александр Кадейкин. Итоговый счет — 2:7!

Напомним, что в стартовых двух поединках «Магнитка» одержала гостевые победы над «Автомобилистом» (6:2) и «Барысом» (2:1). Следующий поединок магнитогорцы проведут на своей площадке 10 сентября против «Адмирала» из Владивостока.