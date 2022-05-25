Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» подписал пробный контракт с 27-летним голкипером Андреем Филоненко. Вратарь — уроженец Москвы и воспитанник школы ЦСКА. Прошлый сезон 27-летний Андрей провел в польском «Заглебие», сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Профессиональную карьеру вратарь начинал в «Красной армии» из МХЛ, за которую выступал на протяжении пяти сезонов. В 2015/16 игровом году Андрей стал голкипером «Звезды» из ВХЛ, сыграл в 30 матчах при 90,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.72. В сезоне-2018/19 голкипер перешел в «Нефтяник» из Альметьевска. В 12 матчах регулярного чемпионата за команду из Татарстана на счету голкипера 93,3% отраженных бросков и коэффициент надежности 1.20.
Сезон-2020/21 Андрей Филоненко провел в «Южном Урале» из Орска. А прошедший сезон 27-летний вратарь провел в польском «Заглебие». В 17 играх регулярного чемпионата Андрей отразил 90,4% бросков при коэффициенте надежности 3.26, а также отыграл два матча «на ноль». В плей-офф на счету голкипера четыре встречи, 89,9% отраженных бросков и коэффициент надежности 3.91.
Напомним, что хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с защитником Валерием Ореховым. Соглашение рассчитано на два года.
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