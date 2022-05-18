Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с защитником Владиславом Еременко Соглашение рассчитано на два года



Карьеру Владислав начинал в «Динамо Раубичи», где провел сезон-2015/16 и набрал 29 (9+20) результативных баллов в 49 играх. Затем защитник отправился в «Калгари Хитмэн» (WHL), в Канаде он провел три сезона и 188 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 99 (26+73) очков по системе «гол + пас». Был в составе сборной Беларуси U18 в сезонах 2015/16 и 2016/17, со следующего игрового года дважды привлекался в команду U20.



В сезоне-2019/20 Владислав Еременко стал играть за «Динамо-Минск» и в 53 играх заработал 10 (3+7) результативных баллов. Также был заигран за «Юность-Минск» в плей-офф-2019/20 чемпионата Беларуси, где за 14 матчей заработал 11 (3+8) очков и выиграл с командой титул чемпиона страны. С сезона-2019/20 — игрок национальной сборной Беларуси по хоккею.



В прошедшем чемпионате на счету защитника 44 игры и 6 (3+3) баллов при нейтральном показателе полезности и четыре игры в плей-офф КХЛ без результативных баллов. Всего в КХЛ на его счету 141 игра и 25 (10+15) очков.



Напомним, что другой южноуральский клуб — «Трактор» подписал долгосрочный

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт на два года с 23-летним защитником уроженцем Витебска Владиславом Еременко. В прошедшем чемпионате КХЛ на счету защитника 44 игры и 6 (3+3) баллов, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».Карьеру Владислав начинал в «Динамо Раубичи», где провел сезон-2015/16 и набрал 29 (9+20) результативных баллов в 49 играх. Затем защитник отправился в «Калгари Хитмэн» (WHL), в Канаде он провел три сезона и 188 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 99 (26+73) очков по системе «гол + пас». Был в составе сборной Беларуси U18 в сезонах 2015/16 и 2016/17, со следующего игрового года дважды привлекался в команду U20.В сезоне-2019/20 Владислав Еременко стал играть за «Динамо-Минск» и в 53 играх заработал 10 (3+7) результативных баллов. Также был заигран за «Юность-Минск» в плей-офф-2019/20 чемпионата Беларуси, где за 14 матчей заработал 11 (3+8) очков и выиграл с командой титул чемпиона страны. С сезона-2019/20 — игрок национальной сборной Беларуси по хоккею.В прошедшем чемпионате на счету защитника 44 игры и 6 (3+3) баллов при нейтральном показателе полезности и четыре игры в плей-офф КХЛ без результативных баллов. Всего в КХЛ на его счету 141 игра и 25 (10+15) очков.Напомним, что другой южноуральский клуб — «Трактор» подписал долгосрочный контракт с нападающим Антоном Бурдасовым . Соглашение рассчитано на три года.

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