Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с защитником Валерием Ореховым Соглашение рассчитано на два года



Впервые в системе «Барыса» хоккеист заиграл в форме в сезоне-2015/16 в чемпионате U18. На следующий год защитник стал выступать за фарм-клуб казахстанцев в МХЛ «Снежные барсы» и за 40 матчей набрал 15 (6+9) очков при показателе полезности «+10».



С сезона-2017/18 Валерий Орехов стал привлекаться в основной состав «Барыса», но курсировал между главной командой и «Снежными барсами». Тогда в КХЛ он принял участие в 36 играх и забил 1 гол при показателе полезности «+4», а в МХЛ на счету Валерия была 21 игра и 13 (5+8) баллов при полезности «+15».



С сезона-2019/20 Валерий Орехов играл в «Барысе» и в фарм-клубе казахстанцев «Номад». За основную команду Валерий провел 41 игру и заработал 5 (1+4) очков. В ВХЛ на его счету 6 (3+3) очков в 7 играх. Следующий год Валерий больше играл в «Барысе», где за 32 встречи регулярного чемпионата набрал 10 (2+8) очков, а в плей-офф провел 1 игру, набрал 1 (0+1) балл за результативность.



В минувшем сезоне защитник 41 матча за «Барыс» и 6 (1+5) очков, в плей-офф — 5 встреч и 1 (0+1) балл. За «Номад» — 6 игр и 5 (2+3) баллов в регулярном чемпионате (показатель полезности «+5») и 9 (0+9) очков в 11 встречах в плей-офф при показателе полезности «+6».



Валерий Орехов является игроком сборной Казахстана и регулярно привлекается к участию в мировых турнирах. На ЧМ-2022 форвард провел 6 игр и набрал 5 (2+3) очков.



Напомним, что магнитогорский клуб подписал контракт

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт на два года с 22-летним Валерием Ореховым. Всю свою профессиональную карьеру защитник провел в системе «Барыса» из Нур-Султана, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».Впервые в системе «Барыса» хоккеист заиграл в форме в сезоне-2015/16 в чемпионате U18. На следующий год защитник стал выступать за фарм-клуб казахстанцев в МХЛ «Снежные барсы» и за 40 матчей набрал 15 (6+9) очков при показателе полезности «+10».С сезона-2017/18 Валерий Орехов стал привлекаться в основной состав «Барыса», но курсировал между главной командой и «Снежными барсами». Тогда в КХЛ он принял участие в 36 играх и забил 1 гол при показателе полезности «+4», а в МХЛ на счету Валерия была 21 игра и 13 (5+8) баллов при полезности «+15».С сезона-2019/20 Валерий Орехов играл в «Барысе» и в фарм-клубе казахстанцев «Номад». За основную команду Валерий провел 41 игру и заработал 5 (1+4) очков. В ВХЛ на его счету 6 (3+3) очков в 7 играх. Следующий год Валерий больше играл в «Барысе», где за 32 встречи регулярного чемпионата набрал 10 (2+8) очков, а в плей-офф провел 1 игру, набрал 1 (0+1) балл за результативность.В минувшем сезоне защитник 41 матча за «Барыс» и 6 (1+5) очков, в плей-офф — 5 встреч и 1 (0+1) балл. За «Номад» — 6 игр и 5 (2+3) баллов в регулярном чемпионате (показатель полезности «+5») и 9 (0+9) очков в 11 встречах в плей-офф при показателе полезности «+6».Валерий Орехов является игроком сборной Казахстана и регулярно привлекается к участию в мировых турнирах. На ЧМ-2022 форвард провел 6 игр и набрал 5 (2+3) очков.Напомним, что магнитогорский клуб подписал контракт с другим защитником — Владиславом Еременко . Соглашение также рассчитано на два года.

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