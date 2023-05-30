Сегодня, 30 мая, руководство хоккейного клуба «Металлург» объявило о подписании двухлетнего соглашения с 23-летним защитником Макаром Хабаровым. Кроме того, южноуральский клуб подписал годичный контракт с воспитанником магнитогорского хоккея Григорием Дроновым, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Макар Хабаров является воспитанником череповецкого хоккея. За свою профессиональную карьеру игрок выступал за «Алмаз» (МХЛ), «Ижсталь», «Буран» (обе — ВХЛ), а в КХЛ с 2017 года играл за «Северсталь». В прошлом сезоне защитник провел 57 матчей в КХЛ и три игры за «Буран» в ВХЛ. В составе череповецкой команды хоккеист набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «+2».
Кроме того, «Металлург» заключил годничный контракт с Григорием Дроновым. Хоккеист является воспитанником магнитогорского хоккея. В КХЛ на его счету 309 матчей за «Металлург», в которых набрал 85 (25+60) очков при среднем показателе полезности «+3».
Прошлый сезон Григорий Дронов начинал в Северной Америке, однако в октябре вернулся в «Магнитку». В регулярном чемпионате КХЛ на его счету 19 (8+11) очков в 41-м матче, а в плей-офф защитник в 11-ти матчах игрок набрал 6 (4+2) результативных баллов.
Добавим, что хоккейный клуб «Металлург» заключил контракт с лучшим бомбардиром «Барыса» Никитой Михайлисом и еще с одним хоккеистом из Казахстана — форвардом Максимом Мухаметовым. Так в клубе сформировался костяк игроков из этой страны — Роман Маклюков, Александр Орехов, Павел Акользин, к которым примкнули Мухаметов и Михайлис.
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