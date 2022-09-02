Руководство хоккейного клуба «Металлург» объявило о подписании контракта на один сезон с защитником Коди Керраном. Прошлый сезон Коди провел в АХЛ в клубе «Провиденс Брюинс», сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Коди Керран начинал карьеру в команде «Калгари Кэнакс» из Юниорской хоккейной лиги Альберты (AJHL). В сезоне-2009/10 перешел в «Спрюс Грув Сейнтс», с которым стал чемпионом AJHL. После этого Коди перебрался в команду университета Калгари, цвета которой защищал до 2015 года. Затем выступал за «Хартфорд Вулфпак» и «Гринвилль Свомп Рэббитс».

В сезоне-2016/17 защитник в составе команды «Эсбьорг Энерджи» из Дании стал чемпионом страны, лучшим бомбардиром и снайпером лиги среди защитников. После Коди Керран переехал в чемпионат Норвегии, в «Сторхамар», где вновь стал чемпионом страны, выиграл награду MVP сезона и стал игроком года. Следующие два года выступал за шведский «Регле», а в 2020 году вернулся в США, в клуб «Сан-Диего Гуллс» (AHL).

Напомним, что хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с нападающим Михаилом Фисенко. Соглашение с форвардом рассчитано на один год. Также «Металлург» потерпел поражение в матче за Кубок Открытия. Магнитогорские хоккеисты в гостевом поединке уступили московскому ЦСКА — 2:6.