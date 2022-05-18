Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт на два года с 27-летним защитником Ильей Хохловым. В КХЛ он сыграл в 295 встречах и набрал в общей сложности 84 (25+59) очка за восемь сезонов, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Начинал свою карьеру Илья Хохлов в команде «Русские витязи» из МХЛ. В МХЛ защитник провел четыре сезона, принял участие в 199 играх и набрал 64 (16+48) очка. В сезоне-2014/15 Илья стал игроком «Северстали», за которую выступал два сезона. Уже в следующем году хоккеист перебрался в ХК «Сочи», по ходу сезона став игроком «Авангарда».
Следующий год Илья Хохлов начинал в «Динамо-Минске», однако вернулся в «Северсталь», за которую выступал до конца сезона-2019/20. Сезон-2020/21 защитник провел в новосибирской «Сибири», однако на следующий сезон вновь вернулся в «Северсталь». В ВХЛ на счету 27-летнего хоккеиста 46 матчей и 16 (7+9) баллов за три сезона.
Напомним, что магнитогорский клуб подписал контракт с другим защитником — Владиславом Еременко. Соглашение также рассчитано на два года.
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