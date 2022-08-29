Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с нападающим Михаилом Фисенко Соглашение с форвардом рассчитано на один год



Михаил Фисенко свой путь в хоккее начинал в Магнитогорске, однако профессиональная карьера стартовала в московском «Динамо». В 2008-м году переехал за океан, где выступал за «Ванкувер Джайентс» и «Калгари Хитмен». В 2011 году Михаил вернулся в Россию и играл за новокузнецкий «Металлург», ангарский «Ермак», «Сибирь», «Амур», «Адмирал», «Авангард», «Ак Барс» и московское «Динамо». Вместе с омской командой нападающий дошел до финала Кубка Гагарина.



Прошлый сезон Михаил провел в московском «Динамо». В регулярном чемпионате на его счету 28 матчей и 7 (3+4) очков при показателе полезности «+2». В плей-офф Михаил принял участие в 11 встречах и набрал 3 (1+2) балла при показателе полезности «+1». Всего в КХЛ на счету нападающего 497 матчей и 126 (51+75) очков.



Напомним, что Сергей Мозякин стал директором

Руководство хоккейного клуба «Металлург» объявило о подписании контракта на один сезон с нападающим Михаилом Фисенко. Прошлый сезон уроженец Магнитогорска провел в московском «Динамо», где сыграл 28 матчей и набрал 7 (3+4) очков, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».Михаил Фисенко свой путь в хоккее начинал в Магнитогорске, однако профессиональная карьера стартовала в московском «Динамо». В 2008-м году переехал за океан, где выступал за «Ванкувер Джайентс» и «Калгари Хитмен». В 2011 году Михаил вернулся в Россию и играл за новокузнецкий «Металлург», ангарский «Ермак», «Сибирь», «Амур», «Адмирал», «Авангард», «Ак Барс» и московское «Динамо». Вместе с омской командой нападающий дошел до финала Кубка Гагарина.Прошлый сезон Михаил провел в московском «Динамо». В регулярном чемпионате на его счету 28 матчей и 7 (3+4) очков при показателе полезности «+2». В плей-офф Михаил принял участие в 11 встречах и набрал 3 (1+2) балла при показателе полезности «+1». Всего в КХЛ на счету нападающего 497 матчей и 126 (51+75) очков.Напомним, что Сергей Мозякин стал директором по развитию молодежи в хоккейном клубе «Металлург». Лучший бомбардир в истории КХЛ получил административную должность.

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