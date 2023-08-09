Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с канадским нападающим Жаном-Себастьяном Ди

Соглашение рассчитано на один сезон

Сегодня, 9 августа, руководство магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» объявило о подписании контракта с канадским форвардом Жаном-Себастьяном Ди. Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано на один сезон, сообщили в пресс-службе клуба.

Предыдущий сезон Жан-Себастьян провел в американской системе «Аризоны Койотис», большую часть игр выступал за клуб «Тусон Роудраннерс». В Американской хоккейной лиге на счету нападающего 67 игр и 51 (23+28) очко в сезоне-2022/23. Также Жан-Себастьян провел четыре игры в Национальной хоккейной лиге без набранных баллов.

За все время игрок успел выступить за множество клубов, в том числе «Руэн-Норанда Хаскис», «Уилинг Нэйлерз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Джерси Девилз» и другие.