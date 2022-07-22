Хоккейный клуб «Металлург» подписал двусторонние контракты с пятью игроками

Три хоккеиста в прошлом сезоне завоевали Кубок Петрова в составе «Рубина»

«В эту предсезонку мы задействуем не только игроков основы — сбор с нами проходят и другие перспективные хоккеисты. Они уже переросли МХЛ и играли прошлый сезон во взрослых лигах. Они отправятся с нами на сборы в Минск. Для каждого из парней это шанс через упорную работу закрепиться в главной команде. Уже после Минска решение по каждому из них будет принимать тренерский штаб. Отмечу, вместе с командой тренируются и перспективные ребята из „Стальных Лисов“. Наша вертикаль работает, а для парней это знак, что мы рассчитываем на них в будущем»,

— рассказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.