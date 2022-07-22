Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» подписал двусторонние контракты с пятью игроками. С защитником Вадим Антипин и форвардами Юрий Платонов, Никита Рожков, Данил Зиновьев и Алексей Фурса заключены соглашения сроком на один год, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Вадим Антипин, Юрий Платонов и Никита Рожков — воспитанники системы магнитогорского клуба. Прошлый сезон они провели в составе «Рубина» и помогли команде завоевать Кубок Петрова.
«В эту предсезонку мы задействуем не только игроков основы — сбор с нами проходят и другие перспективные хоккеисты. Они уже переросли МХЛ и играли прошлый сезон во взрослых лигах. Они отправятся с нами на сборы в Минск. Для каждого из парней это шанс через упорную работу закрепиться в главной команде. Уже после Минска решение по каждому из них будет принимать тренерский штаб. Отмечу, вместе с командой тренируются и перспективные ребята из „Стальных Лисов“. Наша вертикаль работает, а для парней это знак, что мы рассчитываем на них в будущем», — рассказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.
Отметим, Данил Зиновьев и Алексее Фурсе большую часть прошлого года провели в ВХЛ. В молодежной лиге они показывали хорошую статистику и претендуют на попадание в основной состав.
Напомним, что хоккейный клуб «Металлург» подписал краткосрочный контракт с вратарем Андреем Филоненко. Прошлый сезон 27-летний голкипер провел в польском «Заглебие».
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