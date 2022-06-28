Хоккейный клуб «Металлург» опубликовал план подготовки к сезону 2022/23. В ходе предсезонки магнитогорцы примут участие в Кубках президента Республики Казахстан и губернатора Челябинской области. Также команда будет участвовать в Мемориале Ивана Ромазана, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Предсезонка начнется с лагеря развития молодых игроков, он пройдет с 11 по 17 июля. 18 июля состоится первый сбор команды, а с 19 по 23 число хоккеисты будут проходить медицинские тесты и начнутся первые тренировки.
Часть межсезонья «Металлург» проведет в Минске — сборы в столице Беларуси пройдут с 24 июля по 4 августа. В августе команду ждут три турнира: с 9 по 12 августа состоится Мемориал Ивана Ромазана, с 16 по 20 августа «Магнитка» сыграет в Нур-Султане, а с 24 по 27 августа — в Челябинске.
Напомним, что чемпионат КХЛ 2022/23 стартует для магнитогорской команды 1 сентября в Москве. В матче за Кубок Открытия «Металлург» сыграет против ЦСКА. Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля. Планируется, что команды проведут в нем по 68 матчей. Розыгрыш Кубка Гагарина пройдет с 1 марта по 29 апреля 2023 года.
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