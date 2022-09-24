Хоккейный клуб «Металлург» одержал шестую победу подряд в чемпионате КХЛ

Магнитогорцы в гостевом матче обыграли «Куньлунь Ред Стар» со счетом 4:0

Сегодня, 24 сентября, магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» одержал шестую победу подряд в чемпионате КХЛ. Магнитогорцы в домашнем матче обыграли «Куньлунь Ред Стар» со счетом 4:0. Новый защитник Коди Керран сделал две голевые передачи, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».





На игру против «Куньлуня» вышел дебютант Коди Керран, который подписал контракт с южноуральской командой на один сезон . Он был заявлен во второй паре защитников с Артемом Минулиным. Появление защитника вместо Ильи Хохлова стало единственным изменением в составе «Металлурга».





Ключевые события в матче произошли во втором периоде. На седьмой минуте второго периода счет в матче открыл Никита Коростелев. Через пару минут хозяева реализовали большинство усилиями Андрей Чибисова с передачи Коди Керрана. Позже Андрей сделал дубль в ворота «Куньлунь Ред Стар» также с передачи Коди Керрана и Брендана Лайпсика. Точку в матче поставил защитник «Металлурга» Егор Яковлев с передач Егора Коробкина и Филиппа Майе.





«Я думаю, что в первом периоде, как и ожидалось, мы немного вкатывались после долгой поездки, после разницы в часовых поясах. Потом начали лучше двигаться, открываться друг под друга, работать друг под друга и во втором и третьем периодах мы доминировали. Эдди сыграл хорошо. Заслужили такую победу», — рассказал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.



