Хоккейный клуб «Металлург» одержал победу в товарищеском матче против сборной Беларуси

Южноуральцы выиграли со счетом 5:2

Магнитогорская хоккейная команда «Металлург» в рамках учебно-тренировочного сбора в Минске провела два контрольных матча с национальной командой Беларуси. В первом товарищеском матче сильней оказались хозяева площадки, во втором — гости, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



В начале первой игры южноуральские хоккеисты владели преимуществом, хорошо комбинировали, пытались навязать оппонентам свою игру. Но ближе к середине стартового игрового отрезка инициатива в матче перешла к хозяевам льда. Сборная Беларуси в результате контратаки открыла счет в матче.



Во втором периоде «Магнитка» добавила вариативности в атаку. Играя в большинстве,

наши хоккеисты сумели сравнять счет в матче. Новичок команды Линус Виделль переправить шайбу в ворота — 1:1. Третий период матча прошел с небольшим преимуществом гостей. Но основное время матча завершилось ничьей, не был выявлен победитель этого противостояния и в дополнительное время, а в серии послематчевых бросков сильнее оказались хозяева льда.



Во второй игре уже на первой минуте встречи магнитогорцы открыли счет — Никита Коростелёв вколотил шайбу в сетку ворот — 0:1. Далее, Максим Карпов перехватил шайбу и убежал на рандеву с голкипером сборной Беларуси — 0:2. В середине периода хозяева льда сократили разрыв в счете — 1:2. В начале второго периода оппоненты обменялись голами. Сначала минчане в меньшинстве сравняли счет в матче. Спустя пару минут «Магнитка» вновь вышла вперёд, отличился Михаил Пашнин — 2:3.



В третьем периоде подопечные Ильи Воробьёва действовали весьма эффективно, забросив две безответные шайбы в ворота хозяев льда. Шайбы забросили Никита Коростелёв и Николай Голдобин — 2:5. «Магнитка» одолела сборную Беларуси и взяла реванш за поражение в первой игре.



Сразу после игры магнитогорский «Металлург» вылетел домой, где на льду родной арены продолжит подготовку ко второму этапу розыгрыша Кубка Гагарина.

