Хоккейный клуб «Металлург» одержал первую победу в новом сезоне чемпионата КХЛ

Магнитогорские хоккеисты в гостевом матче обыграли нижегородский «Торпедо» — 5:4

Сегодня, 3 сентября, магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» одержал первую победу в новом сезоне чемпионата КХЛ. Южноуральские хоккеисты в гостевом матче обыграли нижегородский «Торпедо» со счетом 5:4. Победную шайбу за три секунды до конца основного времени забросил капитан Егор Яковлев, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



Перед матчем в Нижнем Новгороде главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев сделал одно изменение среди полевых игроков. Джош Карри вернулся в состав, заменив в нем Юрия Платонова. Также в воротах вышел Эдвард Паскуаль.



Для хозяев это была первая игра чемпионата. «Торпедо» быстро получил большинство и также быстро его реализовал. Через смену ответил Карри. Хозяева на нем нарушили правила, и большинство тоже было реализовано. Дальний бросок Ильи Хохлова достиг цели — 1:1. Далее на 9-й минуте магнитогорцы пропустили вторую шайбу, допустив аналогичную позиционную ошибку, что и при игре «четыре на пять». После южноуральцам пришлось поиграть в меньшинстве. Его «Торпедо» тоже реализовало — 3:1. Тут же состоялась замена вратаря. Василий Кошечкин вышел спасать ситуацию.



Магнитогорцы не опустили руки и смогли быстро вернуться в игру. На 18-й минуты Максим Карпов внес шайбу ворота «Торпедо» — 2:3. В начале третьего отрезка индивидуальный проход Павла Акользина через две зоны завершился точным броском в ближний угол в результате перемещения с правого фланга атаки на левый. Павел оформил свой первый дубль за Магнитку. «Металлург» повел и затем получил большинство, но пропустил контратаку хозяев — 4:4.



За два периода магнитогорцы нанесли 39 бросков. В начале третьего отрезка Данила Юров отдавал на Джоша Карри, тот вплотную сблизился с вратарем хозяев, однако шайба в результате броска уперлась в щиток. Далее инициатива перешла к «Торпедо». Затяжная оборона в концовке игры могла привести к пропущенной шайбе, однако Василий Кошечкин действовал безошибочно.



В концовке игра была, как на качелях. Последняя контратака Магнитки в основное время завершилась взятием ворот. Брендэн Лайпсик затащил шайбу в зону соперника, отдал пас на ближний пятак. Данила Юров в борьбе с защитником проехал мимо шайбы, а капитан Егор Яковлев за три секунды до конца забросил пятую шайбу.



Следующий матч магнитогорцы проведут на домашней арене. 6 сентября «Металлург» встретится с «Северсталью» из Череповца. Начало встречи в 19:00 по челябинскому времени.

