Сегодня, 10 сентября, хоккеисты магнитогорского клуба «Металлург» одержали первую домашнюю победу в чемпионате КХЛ сезона-2022/2023. Южноуральцы в непростом матче выиграли в овертайме у московского «Спартака» — 2:1. В составе «Магнитки» дубль оформил Филипп Майе, передает корреспондент ИА «Первый областной».
Команды обменялись заброшенными шайбами в середине второго периода. Счет открыл канадский форвард «красно-белых» Фил Вароне. У хозяев роль лидера взял на себя еще один канадец, Филипп Майе. Он сначала сравнял счет, а в овертайме принес победу «Металлургу».
Следующий поединок магнитогорцы проведут 15 сентября с «Амуром» в Хабаровске.
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