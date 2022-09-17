Хоккейный клуб «Металлург» одержал гостевую победу в чемпионате КХЛ

Магнитогорские хоккеисты обыграли хабаровский «Амур» со счетом 3:2

Сегодня, 17 сентября, магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» одержал гостевую победу в чемпионате КХЛ. Южноуральцы во второй игре подряд обыграли хабаровский «Амур» со счетом 3:2, сообщает пресс-служба магнитогорской команды.



Перед вторым поединком с «Амуром» Илья Воробьев сделал одно изменение: в составе появился Брендэн Лайпсик. Он заменил Николая Голдобина. Также Семен Кошелев был поднят в первое звено. Место Голдобина во втором занял Никита Коростелев.



Хозяева начали матч очень активно. Гости контратаковали редко, но опасно. После выигранного вбрасывания в зоне соперника дальний выстрел Ильи Николаева застал врасплох вратаря хозяев — 0:1. Сначала гол записали на Илью, но по ходу матча автором шайбы стал Егор Коробкин, подставивший клюшку на пятаке. «Амур» пропущенная шайба не смутила. Их атаки были также быстры и опасны. Но гости стали больше владеть шайбой и принимали быстрые решения.



Со второго периода игроки «Металлурга», больше находились в зоне соперника, проводя там позиционные атаки. Илья Хохлов вошел в зону соперника с левого фланга, бросил на силу в ближний угол и сделал счет — 0:2. Однако дебютант «Амура» Кемерон Ли в первом же матче отличился дальним «выстрелом», сократив разрыв — 1:2.



На старте третьего периода Семён Кошелев забил на 22-й секунде, восстановив разрыв в два гола. Магнитка держала игру под контролем, владея шайбой. За 150 секунд до окончания третьего периода хозяева пошли ва-банк, снял вратаря. В следующей атаке Руденков сократил разрыв — 2:3. Но оборона «Металлурга» не дрогнула и сохранила победный результат.



Следующий матч магнитогорцы проведут в гостях. 19 сентября «Металлург» встретится с «Адмиралом» из Владивостока.

