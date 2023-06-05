Сегодня, 5 июня, хоккейный клуб «Металлург» произвел обмен со «Спартаком», в результате которого новичком «сталеваров» стал форвард Данила Квартальнов. Взамен московский клуб получил права на нападающего Николая Голдобина, который был одним из лидеров «Магнитки», сообщает пресс-служба южноуральского клуба.
Николай Голдобин присоединился к «Металлургу» в сезоне-2020/2021. В минувшем сезоне он провел в регулярном чемпионате КХЛ 53 матча и набрал 18 очков: 7 заброшенных шайб и 11 результативных передач. Всего в КХЛ нападающий сыграл 173 игры и заработал 30 (9+21) результативных баллов при среднем времени на льду 12 минут и 48 секунд.
Данила Квартальнов является воспитанником школы воскресенкского «Химика». 25-летний центральный нападающий выступал за ЦСКА, СКА, «Витязь», ХК «Сочи» и многие другие клубы. Последние три года игрок играл за московский «Спартак». Форвард записал в свой актив 18 (7+11) очков в 53 играх за «столичную» команду в прошедшем сезоне.
«Николай принял такое решение и это его право. Мы посмотрели список игроков для обмена, посовещались с тренерским штабом и приняли решение заключить соглашение с Данилой Квартальновым. Неплохой центр, хорош в отборе шайбы, позиционно грамотно играет при обороне. Ценные качества, учитывая дефицит игроков этой линии», — рассказал спортивный директор ХК «Металлург» Сергей Гомоляко.
Кроме того, руководство магнитогорской команды отметило, что ведет переговоры еще с несколькими потенциальными новичками. Среди них много североамериканцев, которые ждут предложений от клубов Национальной хоккейной лиги, и по итогам их рассмотрения подумают о выступлении в КХЛ.
«С Тайненом мы разговаривали еще два года назад, но тогда это ни к чему не привело, поэтому сейчас он не входит в сферу наших интересов, равно как и Рокко Гримальди, так что информация из некоторых СМИ не соответствует действительности — мы общаемся с другими хоккеистами. С европейскими чемпионатами всё гораздо сложнее, почти все переговоры бесперспективны в силу известных обстоятельств. Вроде бы получилось договориться с одним чешским игроком, но затем он отказался от контракта. На связи и с Филиппом Майе, он тоже ждет предложений из НХЛ и их условий, после чего и будет принимать решение», — отметил Сергей Гомоляко.
Добавим, что ранее хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с защитником Макаром Хабаровым.Также «сталевары» продлили соглашение с Григорием Дроновым на один сезон.
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