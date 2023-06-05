Хоккейный клуб «Металлург» обменял Николая Голдобина на форварда Данилу Квартальнова

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«Николай принял такое решение и это его право. Мы посмотрели список игроков для обмена, посовещались с тренерским штабом и приняли решение заключить соглашение с Данилой Квартальновым. Неплохой центр, хорош в отборе шайбы, позиционно грамотно играет при обороне. Ценные качества, учитывая дефицит игроков этой линии»,

— рассказал спортивный директор ХК «Металлург» Сергей Гомоляко.

«С Тайненом мы разговаривали еще два года назад, но тогда это ни к чему не привело, поэтому сейчас он не входит в сферу наших интересов, равно как и Рокко Гримальди, так что информация из некоторых СМИ не соответствует действительности — мы общаемся с другими хоккеистами. С европейскими чемпионатами всё гораздо сложнее, почти все переговоры бесперспективны в силу известных обстоятельств. Вроде бы получилось договориться с одним чешским игроком, но затем он отказался от контракта. На связи и с Филиппом Майе, он тоже ждет предложений из НХЛ и их условий, после чего и будет принимать решение»,

— отметил Сергей Гомоляко.