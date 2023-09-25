Хоккейный клуб «Металлург» произвел обмен с череповецкой «Северсталью», в результате которого новичком магнитогорцев стал форвард Александр Петунин. Контракт с игроком рассчитан на два года. Взамен в клуб из Череповца отправился нападающий Никита Коростелев, который был одним из лидеров «Магнитки», сообщает пресс-служба южноуральского клуба.
Никита Коростелев провел в «Металлурге» два полных сезона. В этом сезоне форвард сыграл за южноуральцев в 6 матчах, в которых забросил одну шайбу при показателе полезности «−3», а также 10 минутах штрафного времени. За свою карьеру игрок также выступал за ЦСКА и «Адмирал». Всего в чемпионате КХЛ он провел 186 матчей и набрал 81 (54+27) очко.
«Магнитка, спасибо тебе за все! Этот город, его жители и болельщики приняли меня как своего с самого первого дня. Это место навсегда будет в моей памяти и в моем сердце. Спасибо тренерскому штабу и персоналу, с которым мы бок о бок шли последние два года. И самое главное — спасибо партнерам, с которыми мы прошли и огонь, и воду. И стали друзьями на многие годы вперед», — трогательно попрощался с командой Никита Коростелев.
Новичком южноуральской команды стал 26-летний нападающий Александр Петунин. Игрок выступает как в центре, так и на фланге атаки. Воспитанник екатеринбургской школы хоккея защищал цвета ХК МВД, «Динамо-Балашиха», московского «Динамо», «Бурана» из Воронежа и «Северстали».
В текущем чемпионате на счету форварда три матча за «Северсталь» и 2 (0+2) очка при показателе полезности «−1». В прошлом сезоне он провел 62 встречи за череповецкую команду, где набрал 33 (19+14) результативных балла. Всего в КХЛ в активе форварда 288 игр и 129 (58+71) очков при показателе полезности «+8».
Добавим, что накануне хоккеисты «Металлурга» и «Северстали» выдали огненный и результативный матч в чемпионате КХЛ. Магнитогорцы уступили по буллитам в Череповце — 4:5. «Магнитка» следующий матч в чемпионате КХЛ проведет сегодня, 25 сентября. Южноуральцы сыграют в Ярославле с «Локомотивом».
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