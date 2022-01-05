Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска с минимальным счетом уступил «Барысу»

Игра в Нур-Султане прошла без зрителей из-за введенного в Казахстане режима чрезвычайного положения

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» уступили в первом матче нового года. В Казахстане южноуральский клуб с минимальным счетом уступил местному «Барысу» (2:3). Игра прошла без зрителей в связи с введенным в Казахстане режимом чрезвычайного положения, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Поединку в Нур-Султане быть! Об этом стало известно буквально за полтора часа до начала встречи. Хотя мало, кто представлял, что это могло быть возможно, учитывая какая накалённая обстановка складывалась в Казахстане последние часы.

В отличие от игры в Уфе наставник магнитогорцев Илья Воробьёв сделал два изменения. В заявке появился Ярослав Хабаров, заменивший Михаила Григорьева, а тринадцатым форвардом вышел Игорь Руденков.

Магнитогорцы первыми остались в меньшинстве. Несмотря на активные попытки соперника, уральцам удалось выстоять. Магнитка ответила хорошей позиционной игрой в атаке, а первый гол забила в контратаке. На 11-й минуте Андрей Чибисов в буквальном смысле смог продавить защитника Романа Савченко, продравшись по правому флангу атаки, и забил с «мясом» — 1:0.

В начале второго периода магнитогорцы могли удвоить результат. Андрей Чибисов имел шанс сделать дубль. И сразу после этого хозяева убежали в быструю контратаку, завершить которую не позволил Юхо Олкинуора. Магнитогорцам часто приходилось идти в отбор. Соперник не уступал ни в скорости, ни в движении. Так что не случайно на 33-й минуте хозяева сравняли счёт — 1:1.

«Барыс» заиграл увереннее после того, как сравнял. На 35-й минуте Артём Минулин спас ворота, подстраховав Олкинуору. Это произошло неслучайно. В следующей атаке Брендэн Лайпсик здорово сыграл коленом, подработав шайбу под бросок клюшкой с ходу — 2:1! На 37-й минуте Томаш Юрчо оказался за спинами Артёма Минулина и Ярослава Хабарова, и здорово сыграл клюшкой, изменив траекторию полёта шайбы — 2:2.

За семь минут до сирены уральцы провели великолепную позиционную атаку, завершив её парой опасных моментов, но как только «Барыс» вышел из своей зоны Роман Старченко с правого фланга в дальний верхний угол забил третий гол в ворота Олкинуоры — 3:2. Когда пошли последние две минуты, Илья Воробьёв поменял вратаря на шестого полевого игрока. Но отыграться магнитогорцы не смогли. В итоге «Металлург» потерпел первое поражение в 2022 году.