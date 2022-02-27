Хоккейный клуб «Динамо» (Рига) принял решение покинуть КХЛ Об этом сообщает официальный сайт команды из Латвии



Отметим, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и рижского «Динамо» Юрис Савицкис заявлял о том, что команда не рассматривала выход из лиги, потому что текущий сезон для рижан завершился.



Команда выступает в КХЛ с 2008 года. В текущем сезоне рижане провели 45 матчей и набрали 37 очков. На момент досрочного завершения регулярного чемпионата команда заняла последнее, 12-е место в таблице Западной конференции. Молодежная команда МХК «Рига» также покинула МХЛ.



Напомним, что финский «Йокерит»

Сегодня, 27 февраля, Рижское «Динамо» объявило о выходе из Континентальной Хоккейной Лиги. Молодежная команда МХК «Рига» также покинула МХЛ. Об этом сообщает официальный сайт команды из Латвии.Отметим, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и рижского «Динамо» Юрис Савицкис заявлял о том, что команда не рассматривала выход из лиги, потому что текущий сезон для рижан завершился.Команда выступает в КХЛ с 2008 года. В текущем сезоне рижане провели 45 матчей и набрали 37 очков. На момент досрочного завершения регулярного чемпионата команда заняла последнее, 12-е место в таблице Западной конференции. Молодежная команда МХК «Рига» также покинула МХЛ.Напомним, что финский «Йокерит» принял решение приостановить участие в КХЛ в сезоне-2021/22. Об этом объявил председатель совета директоров команды Яри Курри.

Хочешь сообщить нам новость?

Звони на телефоны 8-800-500-74-50, 8-902-603-60-40