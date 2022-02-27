Сегодня, 27 февраля, Рижское «Динамо» объявило о выходе из Континентальной Хоккейной Лиги. Молодежная команда МХК «Рига» также покинула МХЛ. Об этом сообщает официальный сайт команды из Латвии.
Отметим, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и рижского «Динамо» Юрис Савицкис заявлял о том, что команда не рассматривала выход из лиги, потому что текущий сезон для рижан завершился.
Команда выступает в КХЛ с 2008 года. В текущем сезоне рижане провели 45 матчей и набрали 37 очков. На момент досрочного завершения регулярного чемпионата команда заняла последнее, 12-е место в таблице Западной конференции. Молодежная команда МХК «Рига» также покинула МХЛ.
Напомним, что финский «Йокерит» принял решение приостановить участие в КХЛ в сезоне-2021/22. Об этом объявил председатель совета директоров команды Яри Курри.
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