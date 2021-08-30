Хоккейный клуб «Челмет» завершил подготовку к новому сезону в ВХЛ

Челябинский коллектив уступил во всех трех матчах на турнире в Тюмени

В Тюмени завершился последний предсезонный турнир челябинского «Челмета». Южноуральский клуб потерпел поражения во всех трех матчах, заняв последнее место. В ближайшую субботу, 4 сентября, на родном льду «Челмет» стартует в новом сезоне Высшей хоккейной лиги.

«Команде очень хотелось победить. В раздевалке был разговор, что никак нельзя уступать, скоро чемпионат. Наверное, это как-то повлияло, и мы сравняли счет, но пропустили решающую шайбу в овертайме. Сам турнир в Тюмени провели неудачно — заняли последнее место в итоговой таблице. Очень плохо, но соответствующие выводы сделаем», — прокомментировал игру пресс-службе челябинского клуба бомбардир «черно-белых» Демид Мансуров.

Стоит отметить, что «Челмет» после победы 4 августа над «Горняком» из Верхней Пышмы (2:1) больше не выигрывал. Проиграв последние матчи на турнире в Кургане («Зауралью» и «Соколу»), команда поехала совершать камбэк в соседнюю Тюмень. Но сделать это не удалось. В первом матче хозяева — клуб «Рубин» — всухую разгромили гостей из Челябинска (3:0). Эстафету побед перенял «Молот», обыграв «Челмет» со счетом 1:4. Наконец, были близки к успеху челябинцы в игре с «Омскими ястребами», но уступили в овертайме.

В общей сложности в межсезонье «Челмет» сыграл 11 матчей, в которых одержал лишь две победы. Напомним, матчи регулярного чемпионата для «Челмета» начнутся в субботу, 4 сентября: на домашнем льду во дворце спорта «Юность» клуб сыграет с курганским «Зауральем», после чего примет «Горняк» и отправится на выездные игры.

Автор: София Поромова