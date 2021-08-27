Хоккейный клуб «Челмет» выступит на предсезонном турнире в Тюмени

Челябинцы сыграют три матча перед стартом нового сезона в ВХЛ

Сегодня, 27 августа, стартует предсезонный турнир в Тюмени, на котором выступят хоккеисты челябинского «Челмета». Для них он станет последней пробой сил перед стартом нового сезона в Высшей хоккейной лиге, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

На турнире в Тюмени сыграют четыре команды: помимо челябинцев, это хозяева льда «Рубин», пермский «Молот» и «Омские крылья». Сегодня в центральном матче дня сразятся хоккеисты «Рубина» и «Челмета», начало матча в 19:00 по челябинскому времени.

Расписание матчей:

27 августа, пятница

13:00. «Молот» — «Омские крылья».

19:00. «Рубин» — «Челмет».

28 августа, суббота

12:00. «Челмет» — «Молот».

17:00. «Рубин» — «Омские крылья».

29 августа, воскресенье

12:00. «Омские крылья» — «Челмет».

17:00. «Рубин» — «Молот».

Напомним, челябинский «Челмет» в период предсезонной подготовки провел восемь матчей, одержав лишь две победы. Выезд в Тюмень станет для команды финальным перед стартом нового сезона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) — для «черно-белых» он начнется 4 сентября с противостояния с «Зауральем» из Кургана.

Автор: София Поромова