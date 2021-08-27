Сегодня, 27 августа, стартует предсезонный турнир в Тюмени, на котором выступят хоккеисты челябинского «Челмета». Для них он станет последней пробой сил перед стартом нового сезона в Высшей хоккейной лиге, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».
На турнире в Тюмени сыграют четыре команды: помимо челябинцев, это хозяева льда «Рубин», пермский «Молот» и «Омские крылья». Сегодня в центральном матче дня сразятся хоккеисты «Рубина» и «Челмета», начало матча в 19:00 по челябинскому времени.
Расписание матчей:
27 августа, пятница
13:00. «Молот» — «Омские крылья».
19:00. «Рубин» — «Челмет».
28 августа, суббота
12:00. «Челмет» — «Молот».
17:00. «Рубин» — «Омские крылья».
29 августа, воскресенье
12:00. «Омские крылья» — «Челмет».
17:00. «Рубин» — «Молот».
Напомним, челябинский «Челмет» в период предсезонной подготовки провел восемь матчей, одержав лишь две победы. Выезд в Тюмень станет для команды финальным перед стартом нового сезона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) — для «черно-белых» он начнется 4 сентября с противостояния с «Зауральем» из Кургана.
Автор: София Поромова