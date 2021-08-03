Хоккейный клуб «Челмет» выступит на предсезонном турнире в Кургане

Челябинская команда в первом поединке сыграет с местным «Зауральем»

Сегодня в Кургане стартует традиционный хоккейный турнир памяти Н. В. Парышева, в котором выступят хоккеисты челябинского «Челмета». В стартовом поединке южноуральцы сразятся с местным «Зауральем», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Турнир памяти Н. В. Парышева пройдет в Кургане двенадцатый раз. Первые соревнования состоялись в 2009 году. В турнире примут участие четыре команды: «Зауралье» (Курган), «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма), «Южный Урал» (Орск) и «Челмет» (Челябинск).

«Челмет» не пропускает турниры, начиная с 2015 года. В последних двух мемориалах — в 2018 и 2019 — челябинцы забирались на пьедестал, занимая соответственно третье и второе места. А в своем первом турнире «Челмет» завоевал главный приз.

Расписание матчей турнира памяти Н. В. Парышева в Кургане :

3 августа, вторник

14:00. «Горняк-УГМК» — «Южный Урал»

18:30. «Зауралье» — «Челмет»

4 августа, среда

14:00. «Челмет» — «Горняк-УГМК»

18:30. «Зауралье» — «Южный Урал»

5 августа, четверг

14:00. «Южный Урал» — «Челмет»

18:30. «Зауралье» — «Горняк-УГМК»





Автор: Степан Тимощук