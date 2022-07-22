Высшая хоккейная лига опубликовала календарь матчей регулярного чемпионата сезона-2022/2023. В нем каждая команда сыграет по 50 матчей. Челябинский «Челмет» откроет сезон 4 сентября в Нефтекамске матчем против «Тороса», сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

В сентябре челябинский фарм-клуб сыграет десять матчей. С октября по февраль «черно-белых» ждет стабильность — по восемь игр ежемесячно. В виду зеркальности календаря «черно-белые» и закончат чемпионат игрой против «Тороса», в Челябинске 17 февраля.

В регулярном чемпионате команды сыграют по 50 матчей. Это на две игры меньше, чем в прошлом сезоне. Сокращение количества игр вызвано уменьшением числа команд в ВХЛ из-за перехода самарского клуба ЦСК ВВС в первенство лиги. Структура розыгрыша Кубка Петрова не изменилась. Плей-офф стартует 21 февраля 2023 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Петрова, если потребуется, состоится 30 апреля.

Напомним, что хоккеисты челябинского клуба «Челмет» провели первую тренировку на льду. К подготовке к новому сезону подключились и 14 новобранцев команды. Также хоккейный клуб сформировал новый тренерский штаб.