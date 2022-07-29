Челябинский хоккейный клуб «Челмет» сыграл второй матч перед стартом нового сезона. Южноуральские хоккеисты на своей площадке уступили в повторном поединке тюменскому «Рубину» — 2:5. За челябинскую команду дебютировали Тимур Нарудинов, Егор Вдовин и Леонид Кулишов, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».
Матч стартовал с опасного момента у «Рубина». Гости реализовали первый же момент. Никита Попугаев открыл счет в игре. У «Челмета» была возможность отыграться в большинстве. После броска Егора Горбунова шайба попала за спину вратарю Егору Назарову и упала точно на линию ворот — защитники отсекли челябинских нападающих.
В начале второго отрезка игры тюменцы смогли увеличить преимущество. Шайбу забросил Денис Дюрягин — 0:2. Но в середине матча «Челмет» сумел сократить отставание. 17-летний Александр Рыков подхватил шайбу в своей зоне, в нейтральной эффектно «убрал» тюменского защитника, а в результате получился выход «два в одного». Илья Зиновьев замкнул передачу на дальней штанге — 1:2.
Однако в заключительном периоде победитель практически определился. Для начала гости реализовали большинство усилиями защитника Дмитрия Лютова, а через минуту с гаком Александр Сычушкин довел счет до разгромного — 1:4. Защитник «Челмета» Егор Вдовин, не без помощи рикошета, попал низом в ворота от синей линии — 2:4. Но уже через пару минут Герман Нестеров установил итоговый счет в матче — 2:5.
«Два разных матча. В первом матче добились положительного результата только благодаря самоотдаче, огромному желанию, за что команде спасибо. Показали свой характер — молодцы. Сегодня допустили больше ошибок, чем накануне. Соперник этим воспользовался. Где-то мы не доработали, сыграли неправильно, потому что тактические схемы только заучиваем, восстанавливаем то, что было наработано в прошлом году. Многие еще не знают всех требований тактических действий. Возможно, из-за этого такой результат сегодня», — рассказал главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.
Напомним, что третий контрольный матч «Челмет» проведет 11 августа. Челябинцы на своей площадке примут курганское «Зауралье». ХК «Челмет» в ВХЛ сезона‑2022/2023 стартует матчем с «Торосом». «Черно-белые» откроют сезон 4 сентября в Нефтекамске.
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