Хоккейный клуб «Челмет» уступил дома воронежскому «Бурану»

Челябинская команда проиграла со счетом 1:2

Сегодня, 30 сентября, на льду дворца спорта «Юность» хоккейный клуб «Челмет» начал домашнюю серию игр. Подопечные Максима Смельницкого уступили воронежскому «Бурану» со счетом 1:2, пропустив шайбу за две с половину минуты до конца третьего периода, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В стартовом игровом отрезке больше владел шайбой «Буран». Несмотря на это, челябинцы надежно действовали в обороне, не давая соперникам вольготно чувствовать себя в атаке. Тем не менее, у обеих команд было пару возможностей открыть счет в матче, но голкиперы уверенно играли на последнем рубеже — 0:0.

Во второй двадцатиминутке хоккеисты «Бурана» то и дело сменяли друг друга на скамейке штрафников. Многочисленные шансы не помогли хозяевам открыть счёт в матче. Аналогичная ситуация была и у соперника, но голкипер Сергей Мыльников был надёжен. И лишь за 14 секунд до ухода на перерыв все же поразил наши ворота нападающий Андрей Демидов — 0:1.

Третий период начался с прессинга со стороны подопечных Максима Смельницкого. Такая игра принесла результат — на пятой минуте с передачи Петра Ясинского сравнял счет Егор Степанов — 1:1. Однако за две с половиной минуты до сирены отличился Никита Луховской — 1:2. Именно его шайба поставила точку в матче.

Следующий матч «Челмета» состоится уже в эту субботу, 2 октября. На домашнем льду команда сразится с соперником из Тамбова. Начало встречи в 17:00.

Автор: София Поромова