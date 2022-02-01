Сегодня, 1 февраля, на льду дворца спорта «Юность» хоккейный клуб «Челмет» проиграл тольяттинской «Ладе» со счетом 2:3. Челябинский коллектив вел в счете, но за четыре минуты до финальной сирены волжане сравняли счет, а за две — вышли вперед и вырвали победу, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».
Гости на старте матча были активнее, высоко прессинговали в челябинской зоне. К середине стартового периода «Челмет» приспособился к игре «Лады». Под конец первой двадцатиминутки хозяева заработали численное преимущество. В позиционной атаке после нескольких рикошетов шайба от лицевого борта отскочила на пятак, и форвард Андрей Ерофеев хладнокровно поразил ворота — 1:0. Минимальное превосходство «Челмета» после первого периода.
Вторую двадцатиминутку «Лада» тоже начала в быстром темпе. Активная игра гостей вынудила «Челмет» сфолить. При игре в меньшинстве шайба чиркнула по перекладине челябинских ворот. А вскоре и попала в штангу в результате дальнего броска. Но, выстояв вчетвером против пятерки соперника, «черно-белые» удвоили результат. Нападающий сборной Белоруссии Егору Буяльском точно попал в девятку — 2:0.
На старте заключительного отрезка «Челмет» сгубило четырехминутное удаление. На исходе штрафа тольяттинцы смогли сократить разницу в счете — 2:1. Спустя пару минут «Лада» могла сравнять счет. Но шайба была заброшена из офсайда. Гол отменили. Но за четыре минуты до финальной сирены волжане сравняли счет, а за две — вышли вперед и вырвали победу. Поражение нашей команды — 2:3.
Следующий матч «Челмета» состоится 3 февраля. На домашнем льду наша команда встретится с «ЦСК ВВС» из Самары. Начало встречи в 19:00.
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