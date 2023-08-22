Хоккейный клуб «Челмет» сыграет на предсезонном турнире в Перми За победу будут бороться четыре команды ВХЛ



В «Кубке Прикамья» выступят четыре команды — курганское «Зауралье», тюменский «Рубин», местный «Молот» и челябинский «Челмет». Соперники сыграют в один круг.

Расписание «Кубка Прикамья»



25 августа. 13:00. «Рубин» — «Челмет»



26 августа. 13:00. «Челмет» — «Зауралье»



27 августа. 18:00. «Молот» — «Челмет».

Кроме того, стал известен календарь матчей регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги сезона-2023/24. Челябинский клуб проведет первую игру 4 сентября. На домашней площадке «черно-белые» примут пермский «Молот». В общей сложности в чемпионате команды сыграют по 56 матчей. Также в новом сезоне ВХЛ сыграют пять новых клубов — «Челны» из Набережных Челнов, «Динамо-Алтай» из Барнаула, ХК «Норильск», а также вернувшиеся в Лигу саратовский «Кристалл» и самарский ЦСК ВВС.



Добавим, что «Челмет» станет самой молодой командой Высшей хоккейной лиги. Входящий в структуру «Трактора» коллектив продолжит курс на омоложение состава. К такому решению пришли в штабе клуба при формировании команды на сезон-2023/24. По словам директора по спортивному развитию

Хоккеисты челябинского фарм-клуба «Челмет» продолжают подготовку к новому сезону в чемпионате ВХЛ. «Черно-белые» уже провели несколько товарищеских матчей и сыграли на турнире памяти Н. В. Парышева. А с 25 по 27 августа «Челмет» выступит на «Кубке Прикамья» в Перми, сообщает пресс-служба челябинской команды.В «Кубке Прикамья» выступят четыре команды — курганское «Зауралье», тюменский «Рубин», местный «Молот» и челябинский «Челмет». Соперники сыграют в один круг.Кроме того, стал известен календарь матчей регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги сезона-2023/24. Челябинский клуб проведет первую игру 4 сентября. На домашней площадке «черно-белые» примут пермский «Молот». В общей сложности в чемпионате команды сыграют по 56 матчей. Также в новом сезоне ВХЛ сыграют пять новых клубов — «Челны» из Набережных Челнов, «Динамо-Алтай» из Барнаула, ХК «Норильск», а также вернувшиеся в Лигу саратовский «Кристалл» и самарский ЦСК ВВС.Добавим, что «Челмет» станет самой молодой командой Высшей хоккейной лиги. Входящий в структуру «Трактора» коллектив продолжит курс на омоложение состава. К такому решению пришли в штабе клуба при формировании команды на сезон-2023/24. По словам директора по спортивному развитию ХК «Трактор» Александра Шинина, вектор развития «Челмета» предусматривает выполнение двух важных стратегических задач

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