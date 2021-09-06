Хоккейный клуб «Челмет» проведет второй домашний матч в ВХЛ

Соперником нашей команды станет «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы

Сегодня, 6 сентября, в Челябинске состоится второй поединок для «Челмета» в стартовавшем чемпионате Высшей хоккейной лиги. Подопечные Максима Смельницкого на домашнем льду сыграют с «Горняком-УГМК» из Верхней Пышмы, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Соперник «Челмета» отлично провел предсезонку — в конце августа команда Алексея Алексеева выиграла представительный турнир на призы администрации Тамбовской области. Кроме побед у «Горняка» есть и поражения, в том числе и от челябинцев. Та встреча произошла 4 августа на турнире памяти Н. В. Парышева в Кургане и закончилась со счетом 2:1. В составе «Челмета» оба гола забил Егор Степанов.

В прошлом сезоне команды провели десять встреч, шесть из которых выиграл «Горняк-УГМК». Сегодня же для соперника из Верхней Пышмы игра в Челябинске станет первой в новом регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Что касается хозяев льда, то они успели в стартовом поединке обыграть курганское «Зауралье» — 4:1.

Поединок состоится на льду дворца спорта «Юность». Начало в 19:00 по местному времени.

Автор: София Поромова