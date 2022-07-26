Челябинский хоккейный клуб «Челмет» перед стартом нового сезона проведет три контрольных матча. Во дворце спорта «Юность» фарм-клуб «Трактора» дважды сыграет с тюменским «Рубином» и один поединок — с курганским «Зауральем», сообщает пресс-служба ХК «Челмет».
Первый контрольный матч подопечные Максима Смельницкого проведут 28 июля против действующего обладателя Кубка Петрова — тюменского «Газовика» (начало в 17:00). На следующий день, 29 июля, команды проведут повторный поединок. А через две недели, 11 августа, челябинцы примут курганское «Зауралье».
Хоккеисты челябинского клуба «Челмет» уже тренируются на льду. К подготовке к новому сезону подключились и 14 новобранцев команды. Также хоккейный клуб сформировал новый тренерский штаб. Напомним, что хоккейный клуб «Челмет» в ВХЛ сезона‑2022/2023 стартует матчем с «Торосом». «Черно-белые» откроют сезон 4 сентября в Нефтекамске.
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