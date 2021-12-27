Хоккейный клуб «Челмет» произвел обмен игроками с «Спартаком». В Москву отправится форвард Демид Мансуров, а в Челябинске продолжит карьеру защитник Алексей Иванов, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».
Челябинский клуб взамен получил перспективного молодого защитника Алексея Иванова Защитник родился 19 октября 2003 года. Рост 187 см, вес 86 кг. В нынешнем сезоне Алексей перешел из клуба МХЛ, мытищинского «Атланта», в МХК «Спартак», где провел два матча. В чемпионатах Молодежной хоккейной лиги защитник в сезонах 2020/2021 и 2021/2022 отыграл 65 встреч.
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