Челябинский фарм-клуб «Челмет» потерпел второе поражение подряд в новом сезоне чемпионата ВХЛ. «Черно-белые» в гостевом матче уступили «Ижстали» из Ижевска со счетом 1:2. Единственную шайбу в составе «Челмета» забросил Кирилл Кадышев, сообщает пресс-служба челябинской команды.
Гостевой матч «черно-белые» начали неудачно. На четвертой минуте пара ижевских нападающих вышла на одного защитника и поразила дальнюю девятку — 0:1. В середине периода «Челмет» получил две минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой. Судьям этого показалось мало. Арбитры поехали смотреть момент и вынесли вердикт — к малому штрафу добавили еще один. Челябинцы отлично оборонялись четыре минуты и смогли выстоять.
Второй отрезок получился аналогичным первому. Хозяева организовали быструю контратаку с пасом на дальнюю штангу — 0:2. Также к середине периода «черно-белые» опять нарушили правила. Приговор был более суров — пять минут большого штрафа за толчок на борт. «Челмет» вновь смог вытащить меньшинство. Позже у гостей стало получаться в атаке. «Черно-белые» массу времени проводили в позиционном нападении, однако до перерыва на гол не наиграли.
Сразу после перерыва челябинцы заработали первое большинство в матче, следом еще одно, но ни одно не реализовали. Дальше челябинцы владели огромным игровым и территориальным преимуществом, которое никак не могло вылиться в заброшенную шайбу. За три с половиной минуты до сирены вратарь Вячеслав Бутеец покинул ворота. За 37 секунд до сирены Кирилл Кадышев броском из левого круга сократил разницу до минимума. По итогу минимально гостевое поражение челябинцев — 1:2.
«У нас сегодня многое не получилось. Готовились к матчу, но не было достаточно информации по сопернику. Были проблемы с началом атаки, с реализацией. Не работает большинство, к сожалению. Пока не можем избавиться от этих проблем. Соперник показал хорошую игру, дисциплинированную. Очень организованная команда. Наверно, за счет этого они и победили», — отметил главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.
Следующий матч челябинский клуб проведет 10 сентября в Альметьевске с «Нефтяником».
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