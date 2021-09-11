Хоккейный клуб «Челмет» потерпел первое поражение в регулярном чемпионате ВХЛ

Челябинская команда уступила в Орске местному «Южному Уралу» — 2:5

Хоккеисты челябинского «Челмета» провели свой первый выездной матч. После двух домашних побед подопечные Максима Смельницкого встретились с соперниками из Орска — командой «Южный Урал». В этой встрече хозяева льда оказались сильнее — 5:2.

Первый период команды начали резво: игра перемещалась из одной зоны в другую. На 6-й минуте, вследствие суеты перед воротами Никиты Подскребалина, счёт открыл нападающий «Южного Урала» Сергей Барбашев. После этого момента челябинцы устремились в контратаку, которая завершилась успехом. Так, с передачи Степана Мысляева и Александра Тридчикова шайбу забросил Константин Лукин. До конца стартового отрезка соперники постоянно включали голкипера «Челмета» в процесс игры, но Никита Подскребалин был надежен. Команды ушли на перерыв со счётом 1:1.

Вторую двадцатиминутку «черно-белые» начали в большинстве, но уже через несколько секунд численное преимущество перешло к «Южному Уралу». Штраф Семена Буйвана позволил противникам выйти вперёд — шайбу забросил Антон Чистяков — 1:2. С момента второго гола подопечным Максима Смельницкого то и дело приходилось обороняться. После толчка соперника в борт Александр Подкорытов был наказан на пять минут. Таким поворотом событий воспользовались орские хоккеисты, увеличив отрыв в счёте — 1:3. Автором шайбы стал Артём Севанькаев.

Завершающий период стал голевым. Начался он с преимущества «Южного Урала» — при игре на отложенном штрафе в формате «6 на 5» шайбу забросил орский защитник Алексей Гришин. Через две минуты после этого ворота Подскребалина вновь поразил игрок команды соперников Ярослав Алексеев. Так, отрыв в счёте увеличился на четыре — 1:5. Позже удаление в составе орчан дало шанс «черно-белым» уменьшить отставание в игре, и уже на 20 секунде большинства «Челмет» реализовал момент. С передачи Максима Шабанова автором последней шайбы в матче стал Богдан Жиляков. Встреча в Орске завершилась со счётом 2:5.

Следующие матчи «Челмета» пройдут на гостевом льду 19, 21, 23 и 25 сентября. Сначала команда отправится в Самару и Тольятти, чтобы сыграть против местных команд ЦСК ВВС и «Лады». После этого челябинцы проведут матч с «Дизелем» из Пензы и завершат сентябрьскую выездную серию встречей с казанским «Барсом».

Автор: София Поромова