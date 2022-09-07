Челябинский фарм-клуб «Челмет» потерпел первое поражение в новом сезоне чемпионата ВХЛ. «Черно-белые» в гостевом матче уступили пермскому «Молоту» со счетом 2:4. В составе «Челмета» шайбы забросили Андрей Ерофеев и Михаил Котляревский, сообщает пресс-служба челябинской команды.
Тренерский штаб «Челмета» внес два изменения в состав. В линии атаки дебютировал Дмитрий Константинов, а в паре обороны с Арманом Ирицяном вышел играть Степан Мысляев.
Встреча стартовала с удаления у «Челмета». Однако челябинцы были ближе к голу в меньшинстве, нежели «Молот». В середине периода пермяки выходили один на один — спас Вячеслав Бутеец. Во втором челябинском меньшинстве у гостей вновь прошел выпад пары нападающих на одинокого защитника. Но перед перерывом «Молот» вышел вперед. В атаке «два на одного», которую вторым темпом завершил Даниил Сероух, — 0:1.
В середине матча шикарнейший момент для Андрея Ерофеева создал Ярослав Яппаров. Юный новичок «Челмета» ворвался в чужую по правому флангу, отдал пас на дальнюю, но Ерофеев не попал в пустой угол. Через пару минут «Молот» наказал «черно-белых». В результате длительной позиционной атаки Максим Березкин отправил шайбу в пустые ворота — 0:2. Челябинцы вернулись в игру на закате второго периода. В большинстве Михаил Котляревский на скорости притащил шайбу в пермскую зону, подключил Кирилла Кадышева, а защитник Иван Воробьев выстрелил от синей линии в ближний угол — 1:2. Гол записали Котляревскому, который закрывал видимость вратарю.
На старте заключительного периода «Молот» удалился дважды подряд. «Челмет» даже впятером против троих соперников 15 секунд поиграл, но шансом сравнять счет не воспользовался. За восемь минут до сирены форвард Максим Зюзякин увеличил преимущество пермяков — 1:3. В первой же атаке после пропущенного гола «Челмет» забил. Отличился броском с острого угла Андрей Ерофеев — 2:3. На предпоследней минуте матча «Челмет» убрал с игры вратаря и пропустил в пустые ворота. 2:4.
«Сегодня, наверное, не хватило желания, самоотдачи, прежде всего, каких-то разумных действий. Соперник был на голову нас сильнее, буквально с первой смены. У нас продолжает страдать наша низкая реализация. Так скажем, соперник был сильнее нас по всем статьям и заслуженно победил», — рассказал главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.
Следующий матч челябинский клуб проведет 8 сентября. «Челмет» отправится в Ижевск, где встретиться с местной «Ижсталью».
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