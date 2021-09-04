Хоккейный клуб «Челмет» открывает новый сезон в ВХЛ

Челябинская команда в стартовом матче сыграет с курганским «Зауральем»

Сегодня, 4 сентября, проведет первый матч в Высшей хоккейной лиге челябинский «Челмет». Во Дворце спорта «Юность» южноуральцы сыграют с «Зауральем» из Кургана. Начало матча в 17:00, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

В межсезонье подопечные Максима Смельницкого откровенно провалили, неудачно выступив на предсезонных турнирах в Кургане и Тюмени. В общей сложности «черно-белые» сыграли 11 матчей, в которых одержали лишь две победы. Уступили челябинцы дважды и «Зауралью» (0:5 и 1:4).

Помочь одержать «Челмету» стартовую победу в ВХЛ призваны квартет игроков из «Трактора». Из основного клуба командированы форварды Александр Тридчиков и Марсель Шолохов, а также защитники Дмитрий Алексеев и Игорь Исаев. Не исключено, что выйдет на матч голкипер Никита Подскребалин, который вчера был заявлен в резерве «Трактора» на победной игре с «Сибирью».

Усилилось перед матчем в Челябинске и «Зауралье» — клуб подписал контракт с 20-летним воспитанником альметьевского хоккея защитником Ильей Аввакумовым.

Напомним, что в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2021/2022 выступят 28 команд. Челябинский «Челмет» на старте турнира сыграет также 6 сентября дома с «Горняком-УГМК» из Верхней Пышмы, после чего отправится в гостевое турне. Южноуральцам предстоит сыграть пять матчей на выезде с «Южным Уралом» (11 сентября), ЦСК ВВС (19 сентября), «Ладой» (21 сентября), «Дизелем» (23 сентября) и «Барсом» (25 сентября).