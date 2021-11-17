Сегодня, 17 ноября, челябинский клуб «Челмет» одержал победу в матче Высшей хоккейной лиги. Южноуральская команда, проигрывая по ходу матча, смогла выиграть по буллитам — 3:2. «Челмет» смог заявить на игру только 16 полевых хоккеистов, сообщает пресс-служба клуба.
«Армейцы» стартовали активнее и чаще угрожали воротам Вячеслава Бутейца. «Челмет» старался отвечать своими контратаками. На первой реализации большинства «СКА-Нева» отметилась попаданием в штангу. Челябинцы ответили тем же. Шайба чиркнула по перекладине после броска Дмитрия Алексеева. Обе команды старались выйти вперед, но первая четверть закончилась ничьей.
Второй период остался за гостями. За шесть с половиной минут «черно-белые» пропустили трижды. Однако в случае со второй заброшенной шайбой судьи справедливо увидели блокировку вратаря. Но другие два гола были чистыми. В середине матча челябинские хоккеисты разыграли неплохую комбинацию и смогли отыграть одну шайбу. После второго периода счет был 1:2.
В начале последнего периода «Челмет» смог сравнять счет. Егор Буяльский перехватил передачу соперника, при смещении в центр обыграл защитника и с неудобной руки сравнял счет — 2:2. Эта шайба стала последней в основное время.
В овертайме «Челмет» имел два шикарных момента, но нашим игрокам не везло. Серия бросков вначале складывалась для «черно-белых» плохо. Перед двумя последними попытками «Челмет» проигрывал 0:2, и казалось, что надежды уже нет. Однако превосходная игра вратаря Вячеслава Бутейца и классная реализация буллитов Максимом Шабановым и Александром Тридчиковым перевели серию бросков в игру до гола. Петербуржец Даниил Огирчук не смог переиграть челябинского голкипера, а Максим Шабанов выдал «буллитный» шедевр. В итоге — 3:2, эмоциональная победа «Челмета».
«Хороший матч против сильного соперника. Сегодня мужики сыграли просто на загляденье. Самоотверженно, по заданию. Молодцы! Мы потихоньку начинаем выбираться из той сложной ситуации, в которой оказались. Благодарность команде. Сегодня была настоящая команда, команда в полном смысле этого слова. Ребята полностью отдались игре, отдали все силы. Молодцы — все, вся команда», — говорит главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.
Следующий матч южноуральцы проведут в пятницу, 19 ноября. «Челмет» примет соперников из Рязани. Начало матча — в 13:00.
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