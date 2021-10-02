Хоккейный клуб «Челмет» одержал победу над ХК «Тамбов» в матче ВХЛ

Челябинская команда выиграла по буллитам — 2:1

Сегодня, 2 октября, челябинский «Челмет» провел очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ — с ХК «Тамбов». По ходу игры подопечные Максима Смельницкого уступали, но за 21 секунду до финальной сирены сравняли счёт. В серии послематчевых буллитов хозяева льда были точнее — 2:1, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Хозяева льда начали встречу с атак. В одной их них защитники ошиблись на чужой синей линии и, чтобы не допустить выхода «два в одного», пришлось нарушить правила. Так, хозяева предоставили «Бурану» возможность открыть счёт. Команда соперников ею и воспользовалась — уже на первой минуте большинства шайбу в пустой угол забил Андрей Караваев. До перерыва челябинцы успели поиграть с численным преимуществом, но опасных моментов создать не удалось — 0:1.

Во втором периоде «Тамбов» внимательно действовал в обороне. «Черно-белые» также не сдавали позиций — голкипер Сергей Мыльников был надёжен. Таким образом, счёт на табло остался статичен.

Заключительная двадцатиминутка получилась напряжённой — опасные моменты были у каждой из команд. На экваторе периода у челябинской команды был шанс спастись. Но большинство хозяева так и не реализовали. После тайм-аута тренерский штаб «Челмета» решил поменять вратаря на шестого полевого. И не ошибся! За 21 секунду до конца основного времени Максим Шабанов выстрелом в дальний угол перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время команды опасных моментов не создали, игра перешла в серию буллитов. Здесь проявили мастерство челябинцы — Максим Шабанов, Демид Мансуров и Егор Степанов реализовали свои попытки. Голкипер Сергей Мыльников также играл на высоте. В итоге победа «Челмета» — 2:1.

Автор: София Поромова

Следующий домашний матч южноуральцы проведут на своем льду уже 4 октября против «АКМ» из Тулы. Начало встречи в 17:00.