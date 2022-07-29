Хоккейный клуб «Челмет» обыграл действующего обладателя Кубка Петрова

В контрольном матче «черно-белые» одолели тюменский «Рубин» — 4:3

«Хорошая первая игра в межсезонье. Все ребята старались, было огромное желание. Думаю, поэтому смогли в конце вытащить игру и победить по буллитам. Последние пять минут мы давили соперника. Хорошо, смогли забить. В конце было очень много моментов, мне удалось попасть»,

— отметил защитник «Челмета», спасший команду за 17 секунд до сирены, Арман Ирицян.