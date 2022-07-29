Челябинский хоккейный клуб «Челмет» перед стартом нового сезона провел первую контрольную игру. Челябинцы на своей площадке обыграли по буллитам действующего обладателя Кубка Петрова тюменский «Рубин» — 4:3. Сегодня, 29 июля, команды проведут повторный поединок, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».
Южноуральские хоккеисты в первом матче спаслись за 17 секунд до сирены и победили в серии буллитов. Уже в начале встречи «Челмет» остался в меньшинстве. «Рубин» с реализацией численного преимущества решил не затягивать. Защитник тюменцев Кирилл Кремзер открыл счет в матче — 0:1. Во второй половине периода челябинцы стали лучше реализовывать свои моменты. Иван Воробьев мощным броском сравнял счет — 1:1.
На старте второго периода «Челмет» неплохо действовал при численном преимуществе. У южноуральцев было несколько моментов, чтобы забить, но не хватило точного завершающего броска. После множества голевых моментов у ворот «Рубина» тренерский штаб гостей взял тайм-аут. В концовке «Челмет» нарушил численный состав, поэтому третий период пришлось начинать в меньшинстве.
И снова «Рубин» мастерски реализовал большинство. Точный выстрел Александра Осипова вновь вывел гостей вперед — 1:2. Через пару минут Никита Попугаев удвоил преимущество тюменцев — 1:3.
В концовке матча «черно-белые» вновь заперли гостей в их зоне. Сергей Другаль дальним выстрелом сократил отставание — 2:3. Играть оставалось почти четыре минуты. За две минуты до завершения матча Максим Смельницкий убрал с игры вратаря и выпустил шестого полевого хоккеиста. Вынужденная мера привела к спасению. За 17 секунд до сирены «Челмет» выручил Арман Ирицян — 3:3 в основное время.
Овертайм команды откатали всухую. В серии буллитов здорово сыграл вратарь «Челмета» Виктор Головлев, отразивший все попытки соперников. Также не подвели полевые игроки — 17-летний Александр Рыков и Егор Буяльский принесли команде победу 4:3.
«Хорошая первая игра в межсезонье. Все ребята старались, было огромное желание. Думаю, поэтому смогли в конце вытащить игру и победить по буллитам. Последние пять минут мы давили соперника. Хорошо, смогли забить. В конце было очень много моментов, мне удалось попасть», — отметил защитник «Челмета», спасший команду за 17 секунд до сирены, Арман Ирицян.
Напомним, что сегодня, 29 июля, команды проведут повторный поединок. А через две недели, 11 августа, челябинцы примут курганское «Зауралье». «Челмет» в ВХЛ сезона‑2022/2023 стартует матчем с «Торосом». «Черно-белые» откроют сезон 4 сентября в Нефтекамске.
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