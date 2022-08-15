Сегодня, 15 августа, руководство челябинского хоккейного клуба «Челмет» обьявило о том, что вход на все домашние матчи команды в сезоне-2022/2023 будет бесплатным. Первая игра южноуральского клуба в Высшей хоккейной лиге состоится во дворце спорта «Юность» 15 сентября против ханты-мансийской «Югры», сообщает пресс-служба челябинского клуба.
В будние дни начало встреч в Челябинске — в 19:00, в выходные и праздники — в 17:00. ХК «Челмет» откроет сезон 4 сентября в Нефтекамске матчем против «Тороса».
Напомним, что в сентябре челябинский фарм-клуб сыграет десять матчей. С октября по февраль «черно-белые» сыграют по восемь игр ежемесячно. Ввиду зеркальности календаря «черно-белые» и закончат чемпионат в Высшей хоккейной лиге игрой против «Тороса» в Челябинске 17 февраля.
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