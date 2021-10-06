Хоккейный клуб «Челмет» не смог завершить домашнюю серию игр победой в ВХЛ

Челябинский клуб на своем льду уступил «Ростову» по буллитам — 1:2

Сегодня, 6 октября, хоккейный клуб «Челмет» провел завершающий домашнюю серию матч в Высшей хоккейной лиге. Подопечные Максима Смельницкого встретились с командой «Ростов». Основное время матча не выявило победителя, а в серии буллитов точнее были гости — 1:2, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Уже на третьей минуте стартового отрезка ростовская команда была наказана малым штрафом за нарушение численного состава. Чуть позже игра и вовсе перешла в формат «5 на 3». Но из-за суеты возле ворот соперника и ошибок хозяева площадки так и не смогли воспользоваться предоставленной возможностью. После первого периода — 0:0.

Почти половину второй двадцатиминутки команды провели без остановок — взаимные контратаки сменялись одна за другой. Прервал эту хоккейную баталию нападающий «Ростова» — на 9-й минуте поразил ворота Павел Антипов. За пять минут до ухода на перерыв челябинцы получили шанс отличиться в большинстве. На этот раз они им воспользовались. Так, с передачи Александра Тридчикова и Егора Степанова сравнял счёт Максим Шабанов — 1:1.

Третий период начался с обстрела ворот «черно-белых», но голкипер Сергей Мыльников был надёжен. Команды до последнего не могли решить, на чьей же стороне окажется победа в поединке.

В дополнительное время команды играли на равных: оба вратаря спасали свои коллективы. И все же для выявления победителя пришлось прибегать к серии послематчевых бросков. Хозяевам не удалось забить, гости были точнее — 1:2.

Следующая игра челябинской «вышки» пройдёт на выезде — подопечные Максима Смельницкого отправятся в Ангарск, где 10 октября встретятся с местным «Ермаком». Начало встречи в 14:00 по челябинскому времени.

Автор: София Поромова