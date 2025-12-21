Хоккейный клуб «Челмет» набирает очки в десяти матчах подряд в ВХЛ

Челябинская команда одержала победу над «Торпедо-Горький» на своем льду — 6:3

Хоккеисты челябинского клуба «Челмет» продлили свою серию с набранными очками до десяти матчей в чемпионате ВХЛ. Подопечные Марата Аскарова сегодня, 21 декабря, одержали очередную победу, уверенно выиграв у клуба «Торпедо-Горький» со счетом 6:3. Благодаря этой победе «черно-белые» поднялись на 9-е место в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

Ближе к Новому году челябинцы набрали отличный ход в Высшей лиге. Накануне поединка с нижегородским «Торпедо-Горький» подопечные Марата Аскарова набирали в 9 очках кряду, при этом в восьми из этих играх они праздновали победы.

По традиции «Челмет» активно начал и вскоре заработал первое большинство в матче. Нижегородское удаление осталось не реализованным. А в равных составах гости организовали чуть ли не первую свою атаку в игре и сразу забили — 0:1. Второе удаление «черно-белые» сопернику не простили. Защитник Сергей Другаля бросил от синей линии, а Захар Миць подставил клюшку — 1:1. Через минуту следующую челябинскую комбинацию с близкого расстояния завершил Артемий Низамеев — 2:1.

После того как «Челмет» во втором периоде забросил еще две шайбы, тренер гостей решил произвести замену голкипера. Вместо Дмитрия Дагестанского играть вышел Лоренс Зиннадин. Сменщик продержался десять минут. При игре в формате «пять на три» вновь здорово издали выстрелил Доминик Миканович. При счете 5:1 и игре в большинстве челябинская спецбригада прозевала выход один на один Романа Опалева — 5:2 перед заключительным периодом.

Совершить камбэк гости не смогли, хотя и забили один гол в дебюте третьего периода. На большее их не хватило. Шестую шайбу «Челмет» забивал уже в пустые ворота, а сделал это вернувшийся в клуб из «Трактора» Александр Рыков. 6:3 — уверенная победа «Челмета»!

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат ВХЛ. 21 декабря. «Челмет» (Челябинск) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Одиноков (Чесноков, Дагестанский), 12:47 (5×5).

1:1 — Миць (Другаля, Мокин), 15:07 (5×4).

2:1 — Низамеев (Телегин, Шэн), 16:11 (5×5).

3:1 — Миканович (Рыков, Агламзянов), 21:32 (5×5).

4:1 — Шэн (Филатов), 22:09 (5×5).

5:1 — Миканович (Низамеев, Зиновьев), 31:26 (5×4).

5:2 — Опалев (Никитин), 32:11 (4×5).

5:3 — Ильин (Федоров, Жарков), 41:10 (5×5).

6:3 — Рыков (Тертышный), 58:16 (пв).

Благодаря этой победе «черно-белые» поднялись на 9-ю строчку в турнирной таблице. И могут улучшить свои позиции, если возьмут «свои» очки в домашних матчах. Впереди у «Челмета» еще два поединка на родном льду — с «Химиком» (23 декабря) и «Звездой» (25 декабря).

Фото: пресс-служба ХК «Челмет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).