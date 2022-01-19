Хоккейный клуб «Белые медведицы» заключил контракты с двумя игроками «Ледяных крыльев»

За челябинскую команду до конца сезона будут выступать Марина Лазарева и Мария Лобурь

В челябинском клубе «Белые медведицы», играющем в Женской хоккейной лиге, до конца сезона будут выступать два игрока из ярославских «Ледяных крыльев». Соглашения с командой подписали защитник Марина Лазарева и форвард Мария Лобурь, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».

Переход двух хоккеисток из ярославского клуба в Челябинск напрямую связан с расформированием «Ледяных крыльев». Руководство ЖХЛ накануне выступило с официальным заявлением о снятии коллектива с соревнований. Причина — финансовые трудности клуба из Ярославля. При этом результаты всех сыгранных матчей «Ледяных крыльев» и индивидуальная статистика хоккеисток сохраняются. В оставшихся матчах ярославской команде засчитываются технические поражения.

Напомним, что в текущем сезоне «Ледяные крылья» в 22 сыгранных матчах потерпели 21 поражение и занимают последнее, 10-е место в турнирной таблице. Единственную победу ярославский клуб одержал над «Белыми медведицами» 24 октября прошлого года.

Отметим, что новобранцы «Белых медведиц» являлись одними из лидеров «Ледяных крыльев». Так, Марина Лазарева играла важную роль в оборонительных действиях команды, а Мария Кобурь была самым результативным игроком клуба.

17-летняя Марина Лазарева является воспитанницей питерской школы хоккея. Выступала за команды СК «Горный» (Ухта), «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург) и «Ледяные крылья» (Ярославль). Главное ее достижение — победа на чемпионате Европы U16 в составе сборной России в 2019 году.

Марии Лобурь 21 год. Спортсменка родилась в Москве. Выступала за команды «Торнадо» (Дмитров), «Томирис» (Нур-Султан) и «Ледяные крылья» (Ярославль). Является двукратным чемпионом ЖХЛ, участником молодежного чемпионата мира.

В текущем чемпионате ЖХЛ «Белые медведицы» занимают предпоследнее, 9-е место в турнирной таблице. Наша команда не потеряла шансы побороться за место в плей-офф. От занимающего 8-е место СКСО из Свердловской области челябинский клуб разделяет 3 очка. Ближайшие матчи «Белые медведицы» проведут 23 и 24 февраля дома против «МСМО 7.62» из Московской области.