Хоккейный клуб «Белые медведицы» продлил контракт с Екатериной Прозоровой

Соглашение с хоккеисткой продлено на один сезон

«Очень признательна за оказанное доверие. Ведь мне доставляет огромное удовольствие работать и находиться здесь, в Челябинске, в „Белых медведицах“. Перед нашей командой в предстоящем сезоне стоят большие цели, и мы будем стремиться их выполнить»,

— отметила Екатерина Прозорова.

Хоккеистка Екатерина Прозорова заключила новый контракт с челябинским клубом «Белые медведицы», продлив соглашение на один сезон. За два сезона в южноуральской команде защитник сыграла 66 матчей и стала одним из лидеров, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведицы».Екатерина Прозорова родилась и выросла в Иркутске, однако хоккейное образование получила в Красноярске. Здесь и состоялся ее дебют в 17-летнем возрасте на профессиональном уровне. С 2012 по 2016 год хоккеистка выступала за местную команду «Бирюса». Затем в ее карьере были СКСО (Екатеринбург), ХК «Горный» (Санкт-Петербург), «Томирис» (Нур-Султан) и «Ледяные крылья» (Ярославль). В составе «Томириса» Екатерина Прозорова дважды становилась серебряным призером чемпионата Казахстана.В чемпионате ЖХЛ спортсменка начинала сезон-2021/2022 в Ярославле, где была капитаном команды «Ледяные крылья». Но из-за финансовых проблем в клубе вынуждена была сменить обстановку, перебравшись в Челябинск. В «Белых медведицах» защитник в течение двух сезонов сыграла 66 матчей.Добавим, что ранее руководство челябинского клуба объявило о продлении контракта с одним из лидеров команды Миленой Третяк и с самым титулованным игроком, участницей Олимпийских игр Екатериной Лебедевой.