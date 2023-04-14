Челябинский женский хоккейный клуб «Белые медведицы» продлил контракт на год с самым опытным и титулованным игроком и участницей Олимпийских игр Екатериной Лебедевой. В прошедшем сезоне капитан провела 31 игру и набрала 13 (5+8) очков, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведицы».
«Спасибо команде, руководству клуба и тренерскому штабу за доверие. Рада подписанию нового контракта. Будем двигаться дальше, оттачивать детали игры. Цель на будущий сезон завоевать Кубок ЖХЛ. Мне нравится играть в „Белых Медведицах“. Потому что есть задача, и это новый вызов для меня. Подняв кубок над головой один раз, ты хочешь это повторить. Эти эмоции бесценны», — прокомментировала Екатерина Лебедева.
Екатерина Лебедева выступает на позиции нападающего. Начинала свою игровую карьеру в Свердловске. Екатерина три раза становилась чемпионом России в составе «Агидели» и дважды — чемпионом ЖХЛ в составе уфимской команды. В Женской хоккейной лиге провела 208 матчей и набрала 239 матчей в ЖХЛ и 167 (67+100) баллов за результативность.
Также хоккеистка является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года и дважды принимала участие в Олимпийских играх (2010, 2014). Напомним, что Екатерина Лебедева в интервью Первому областному рассказала о своем возвращении в Челябинск спустя 10 лет для того, чтобы помочь клубу побороться за высокие места в ЖХЛ.
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