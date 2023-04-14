Хоккейный клуб «Белые медведицы» продлил контракт с Екатериной Лебедевой

Соглашение с капитаном челябинской команды продлено на один сезон

«Спасибо команде, руководству клуба и тренерскому штабу за доверие. Рада подписанию нового контракта. Будем двигаться дальше, оттачивать детали игры. Цель на будущий сезон завоевать Кубок ЖХЛ. Мне нравится играть в „Белых Медведицах“. Потому что есть задача, и это новый вызов для меня. Подняв кубок над головой один раз, ты хочешь это повторить. Эти эмоции бесценны»,

— прокомментировала Екатерина Лебедева.