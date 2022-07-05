Хоккейный клуб «Белые медведицы» подписал контракт с Екатериной Лебедевой Участница Олимпийских игр заключила контракт с челябинской командой на один сезон



Екатерина Лебедева родилась 16 сентября 1989 года. Выступает на позиции нападающего. Начинала свою игровую карьеру в Свердловске. Екатерина три раза становилась чемпионом России в составе «Агидели» и дважды — чемпионом ЖХЛ в составе уфимской команды. В Женской хоккейной лиге провела 208 матчей и набрала 153 (62+91) очка. Минувший сезон провела за команду СКСО (Свердловская область).



Также хоккеистка является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года и дважды принимала участие в Олимпийских играх (2010, 2014).



Напомним, что клуб «Белые медведицы» планирует взять курс

Челябинский женский хоккейный клуб «Белые медведицы» подписал контракт на год с опытным нападающим, участницей Олимпийских игр Екатериной Лебедевой. Спортсменка ранее выступала за южноуральский «Факел» с 2010 по 2014 годы, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».Екатерина Лебедева родилась 16 сентября 1989 года. Выступает на позиции нападающего. Начинала свою игровую карьеру в Свердловске. Екатерина три раза становилась чемпионом России в составе «Агидели» и дважды — чемпионом ЖХЛ в составе уфимской команды. В Женской хоккейной лиге провела 208 матчей и набрала 153 (62+91) очка. Минувший сезон провела за команду СКСО (Свердловская область).Также хоккеистка является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года и дважды принимала участие в Олимпийских играх (2010, 2014).Напомним, что клуб «Белые медведицы» планирует взять курс на возвращение воспитанниц челябинского хоккея. Южноуральская команда в дебютном сезоне в ЖХЛ выполнила поставленные задачи, заняв 8-е место по итогам регулярного чемпионата.

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