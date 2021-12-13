Женский хоккейный клуб из Челябинска «Белые медведицы» продолжает подписывать новых хоккеисток. Руководство команды объявило о подписании просмотрового контракта с Марией Лобурь, которая в текущем сезоне выступала за «Ледяные крылья» из Ярославля, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».
Мария Лобурь родилась 30 ноября 2000 года в Москве. В хоккей пришла по стопам брата. Смотрела его тренировки и игры, после чего попросила родителей записать на хоккей. Начинала тренироваться и играть за команду мальчиков. Потом пригласили в профессиональную команду «Торнадо». До 14 лет выступала за команду мальчиков, одновременно играла за женскую сборную Москвы. Выступает на позиции форварда.
В текущем чемпионате ЖХЛ Мария Лобурь выступала за ярославские «Ледяные Крылья», где была лучшим снайпером и бомбардиром команды. За 18 игр хоккеистка набрала 11 (4+7) очков. До текущего сезона форвард пять лет выступала за «Торнадо». За 105 игр в ЖХЛ у Лобурь 24 (12+12) очков. Мария дважды становилась чемпионом ЖХЛ в сезонах 2015/2016, 2016/2017.
В текущем чемпионате ЖХЛ «Белые медведицы» занимают предпоследнее, 9-е место. После 22 сыгранных матчей в активе челябинской команды три победы.
Отметим, что недавно челябинский клуб подписал контракт с воспитанницей челябинской школы хоккея Станиславой Сидоренко и бывшим форвардом «Ледяных крыльев» Дарьей Кожиной.
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